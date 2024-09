1 Die Polizei bittet um Hinweise auf die Täter. Foto: imago//Christian Ohde

Unbekannte Täter zerstechen am Sonntagmorgen auf dem Parkplatz im Backnanger Stadtzentrum die Reifen an 15 Fahrzeugen. Die Polizei bittet um Hinweise.











Am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass unbekannte Täter auf dem Parkplatz an der Bleichwiese in der Annonay-Straße an 15 dort geparkten Autos die Reifen zerstochen haben.