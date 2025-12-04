Sachbeschädigung am Bahnhof: Ticketentwerter in Plüderhausen beschädigt – Bundespolizei ermittelt
Ein Unbekannter hat gegen einen Fahrscheinentwerter getreten (Symbolfoto). Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Nach Polizeiangaben tritt ein Unbekannter am Mittwoch am Bahnhof Plüderhausen einen Entwerter kaputt und flüchtet mit einem Begleiter. Die Bundespolizei sucht Zeugen.

Ein Ticketentwerter am Bahnhof Plüderhausen (Rems-Murr-Kreis) ist am späten Mittwochabend beschädigt worden. Laut Polizeibericht beobachtete der Fahrdienstleiter gegen 22.45 Uhr einen unbekannten Mann, der am Bahnsteig 2 mit dem Fuß gegen den Entwerter trat. Das Gerät wurde dabei so stark beschädigt, dass es nicht mehr funktionstüchtig war.

 

Wie die Bundespolizei mitteilt, entfernte sich der mutmaßliche Täter anschließend gemeinsam mit einem Begleiter in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung dauern an.

 