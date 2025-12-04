Sachbeschädigung am Bahnhof: Ticketentwerter in Plüderhausen beschädigt – Bundespolizei ermittelt

1 Ein Unbekannter hat gegen einen Fahrscheinentwerter getreten (Symbolfoto). Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Nach Polizeiangaben tritt ein Unbekannter am Mittwoch am Bahnhof Plüderhausen einen Entwerter kaputt und flüchtet mit einem Begleiter. Die Bundespolizei sucht Zeugen.











Ein Ticketentwerter am Bahnhof Plüderhausen (Rems-Murr-Kreis) ist am späten Mittwochabend beschädigt worden. Laut Polizeibericht beobachtete der Fahrdienstleiter gegen 22.45 Uhr einen unbekannten Mann, der am Bahnsteig 2 mit dem Fuß gegen den Entwerter trat. Das Gerät wurde dabei so stark beschädigt, dass es nicht mehr funktionstüchtig war.