Neues Terrain: Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt (li.) mit Tanzpartner Erich Klann

Immer wieder wagen sich ehemalige Sportlerinnen und Sportler in der RTL-Show Let’s dance auf Tanzparkett. In dieser Staffel die Ex-Leichtathletin Sabrina Mockenhaupt. Wir haben mit ihr darüber gesprochen.

Stuttgart/Köln - Es ist ein filmreife Szene: Hoch über den Dächern von Reutlingen tanzen die erfolgreiche Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt und ihr Tanzpartner Erich Klann in der Abendsonne Salsa. Sie sind im Training für die RTL-Tanzshow „Let’s Dance“. Hier treten Prominente mit Tanz-Profis als Tanz-Partner gegeneinander an. Mockenhaupts prominenten Kontrahenten in der zwölften Staffel dieser Show sind unter anderem TV-Moderator Oliver Pocher, Handball-Weltmeister Pascal Hens und Barbara Becker, die Ex-Frau von Tennis-Legende Boris Becker.

High Heels statt Laufschuhe, Abendkleid statt Sportdress, Hüftschwünge statt Geradeauslaufen: Läuferin Sabrina Mockenhaupt (38) hat sich auf ein ganz neues, unsicheres Terrain begeben. Die 45-fache deutsche Meisterin und Olympiateilnehmerin, die bislang auf Straße, Kunststoffbahn und im Gelände zuhause war, tanzt nun freitagabends Cha Cha Cha und Tango auf dem Parkett.

Am Anfang fehlt die Eleganz

„Tanzen ist eine Entdeckungsreise in das Innerste meines Körpers“, beschreibt Mockenhaupt ihre neuen Erfahrungen. Als Läuferin war sie Individualistin, als Tänzerin Teil eines Teams. Am Anfang tat sich der 1,55 Meter kleine und 46 Kilo leichte Tanzfloh etwas schwer. Fehlende Eleganz, steife Bewegungen und zu wenig Hüftschwung wurde da kritisiert und gar eine Sexy-Debatte inszeniert. Das Publikum will geschmeidige Körper sehen, Eleganz und Sex-Appeal.

Mockenhaupts Tanzpartner Erich Klann (31), Tanzlehrer mit eigenem Studio in Paderborn, ist ihre Versicherung auf dem Parkett. Bereits dreimal hat Klann die RTL-Show gewonnen, uunter anderem mit der ehemaligen Weltklasse-Sportgymnastin Magdalena Brzeska aus Fellbach-Schmiden. Es gibt keine bessere Plattform als die RTL-Show „Let’s Dance“, sagt der Profi. „Es ist eine Ehre für mich, mit Erich tanzen zu dürfen“, zeigt sich „Mocki“ in ihrem Siegerländer Dialekt demütig.

Die Jury bewertet subjektiv – anders als die Stoppuhr

Nach der zweiten Sendung beklagte sie sich über die ungerechte Bewertung. Während in ihrer Sportkarriere die Stoppuhr das objektive Maß der Dinge war, muss sie sich jetzt der subjektiven Bewertung einer Jury aussetzten. Und war bislang noch nicht von ihr überzeugt. Doch entscheidend für das Weiterkommen in die jeweils nächste Runde ist auch die Zuschauerabstimmung. Und da haben Mockenhaupt und Klann ein dickes Polster aus den sozialen Medien einzubringen: sie mit über 40 000 Followern, er mit über 80 000.

Tanzen ist viel Spass, aber auch harte Arbeit. Auch vor der dritten Folge am heutigen Freitagabend (ab 20.15 Uhr) steht das Paar von Sonntag bis Mittwoch täglich neun Stunden auf der Tanzfläche in einem Reutlinger Studio und vor dem Hausberg Achalm als Kulisse. Am Donnerstag gings von den Dächern Reutlingens ins Kölner Studio zur Generalprobe für die dritte Show.

Mockenhaupt lebt in Metzingen

Das Vertrauen auf den Partner bei den Schrittfolgen, Hebe- und Drehfiguren ist die Basis für erfolgreiches Tanzen. „Wir wollen unsere Tanzleistungen entwickeln“, gibt Klann seiner Partnerin Zeit, „ihre Laufleistungen wurde auch nicht von heute auf morgen geformt“.

Im letzten Sommer hat Mockenhaupt ihre Laufkarriere beendet und zog nach Metzingen, wo sie im Sommer heiraten wird. Tanzen ist für Sabrina Mockenhaupt eine „Auszeit in ihrer sportlichen Entwicklung“. Nach ihrer Tanzepisode will sie zurück in den Sport. Möglicherweise als Trainerin. „Let’s Dance“ ist für sie ein „Episode zum Genießen“. Heute Abend will sie beim Salsa nicht mehr über ihre Ausstrahlung diskutieren, „da sind wir einfach sexy“.

