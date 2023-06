1 Eine Schaufel Sand nach der anderen füllen die Männer in Schytomyr in weiße, reißfeste Plastiksäcke, um daraus Straßensperren zu errichten. Foto: StN/Feyder

Gefahr in zivil: Russische Saboteure kundschaften ukrainische Stellungen aus – zur Tarnung auch aus geklauten Krankenwagen. Unser Reporter berichtet aus der Ukraine.









Schytomyr - Sein Jagdgewehr mit dem monströsen Zielfernrohr hat Vasyl auf einen Rucksack gebettet. Den Lauf durch die mikrowellengroße Öffnung in den weißen Wall geschoben, den er mit den Männern von Schytomyr am Stadtrand aus Sandsäcken aufgetürmt hat. In Richtung Feind. In Richtung Russen.