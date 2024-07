Sabin Tambrea und Alice Dwyer: Das Baby ist da - Schauspielerehepaar zum ersten Mal Eltern

Das Schauspielerehepaar Sabin Tambrea (39) und Alice Dwyer (36) ist zum ersten Mal Eltern geworden. Das bestätigte sein Management dem Magazin "Bunte". "Alle sind wohl auf und genießen das Kennenlernen", wird der frisch gebackene Papa zitiert. Weitere Details zum Nachwuchs sind nicht bekannt. Im März hatte die Presseagentin des Paares entsprechende Schwangerschaftsgerüchte der "Bild"-Zeitung offiziell bestätigt.

Sabin Tambrea und Alice Dwyer sind seit rund zehn Jahren ein Paar

Tambrea und Dwyer sind seit rund zehn Jahren ein Paar, seit 2018 verheiratet und leben in Berlin. Beide sind seit Jahren im Theater- und Filmgeschäft aktiv: Tambrea hatte sein Debüt 2002 auf der Bühne des Theater Hagen, im TV war er erstmals 2007 zu sehen. Bekannt ist er unter anderem für seine Rollen in den Serien "Ku'damm", "Babylon Berlin" oder "Deutsches Haus". Aktuell ist er als Franz Kafka im Kinofilm "Die Herrlichkeit des Lebens" im Kino zu sehen.

Alice Dwyer stand bereits im Alter von elf Jahren erstmals vor der Kamera und war seitdem in über 75 Film- und Fernsehproduktionen zu sehen, darunter in mehreren "Tatort"-Filmen oder in der Reihe "Herr und Frau Bulle". Zuletzt spielte sie an der Seite ihres Ehemanns in der Fernsehserie "Deutsches Haus".