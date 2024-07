Saarlouis: Leiche in Sparkassengebäude entdeckt - Großeinsatz der Polizei

1 Polizisten sind in der Innenstadt von Saarlouis im Einsatz. Foto: dpa/Patrick von Frankenberg

Der Fund einer Leiche in einem Gebäude der Sparkasse im saarländischen Saarlouis hat einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.











Der Fund einer Leiche in einem Gebäude der Sparkasse im saarländischen Saarlouis hat am Mittwoch einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Die Beamten wurden am Mittag über den männlichen Leichnam in dem mehrstöckigen Komplex am Großen Markt in der Innenstadt informiert, wie die Polizei in Saarbrücken mitteilte. Der Mann war beim Eintreffen von Polizei und Rettungsdienst am Fundort bereits tot.