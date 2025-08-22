Saarland: Dobrindt entsetzt über Gewalttat in Völklingen

1 Dobrindt ist erschüttert über die Gewalttat im saarländischen Völklingen. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Im saarländischen Völklingen stirbt ein Polizist im Einsatz. Innenminister Dobrindt ist schockiert.











Berlin/Völklingen - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt ist erschüttert über den Tod eines Polizisten bei einem Einsatz nach einem Überfall auf eine Tankstelle im saarländischen Völklingen. "Ich bin entsetzt und schockiert angesichts der brutalen Gewalttat in #Völklingen", zitierte das Innenministerium den CSU-Politiker am späten Abend auf der Plattform X. Ein junger Polizist sei im Dienst mitten aus dem Leben gerissen worden.