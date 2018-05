Saarbrücken Mann tötet zwei Familienmitglieder

Von red/ AFP/ dpa 19. Mai 2018 - 16:34 Uhr

Die Polizei kann den Täter festnehmen. Grund der Tat könnte eine Trennung oder Streitigkeiten sein. Foto: dpa

Ein Mann erschießt in Saarbrücken vermutlich nach Streitigkeiten zwei Familienmitglieder und verletzt weitere Menschen, einen davon schwer. Die Polizei kann den Täter festnehmen.

Saarbrücken - In Saarbrücken hat ein Mann am Samstag zwei Familienmitglieder mit Schüssen getötet und weitere Menschen verletzt, einen von ihnen schwer. Das teilte eine Sprecherin der Polizei mit.

Hintergrund der Tat sei offenbar eine Trennung oder Familienstreitigkeit gewesen. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Mann scheinbar wahllos um sich gefeuert. Er und die beiden Opfer stünden in einem zumindest erweiterten Verwandtschaftsverhältnis, sagte der Sprecher. Weitere Details nannte er zunächst nicht. Mehrere Medien hatten zuvor darüber berichtet.

Der Schütze wurde den Angaben zufolge vor Ort im Ortsteil Fechingen festgenommen. Die Polizei war am Nachmittag per Notruf an den Tatort gerufen worden.