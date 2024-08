Saarbrücken: Ermittlungen gegen Rechtsextremist Sellner nach mutmaßlichem Hitlergruß

1 Gegen den österreichischen Rechtsextremisten wird ermittelt. (Archivbild) Foto: dpa/Sebastian Willnow

Die Polizei im Saarland ermittelt wegen eines möglichen verbotenen Hitlergrußes gegen den österreichischen Rechtsextremisten Martin Sellner.











Link kopiert



Die Polizei im Saarland ermittelt wegen eines möglichen verbotenen Hitlergrußes gegen den österreichischen Rechtsextremisten Martin Sellner. Es seien Ermittlungen wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen aufgenommen worden, teilte die Polizei am Freitag in Saarbrücken mit. Sellner war am Donnerstagabend in der saarländischen Landeshauptstadt, um ein selbstverfasstes Buch vorzustellen.