1 Die Polizei konnten den Tatverdächtigen am Bahnhof in Renningen nicht mehr antreffen. Foto: Kreiszeitung Böblinger Bote/Thomas Bischof

In der Nacht zum Donnerstag fährt eine 18-Jährige mit der S6 in Richtung Weil der Stadt. Ein Unbekannter setzt sich plötzlich neben sie und spielt an seinem Glied.















Link kopiert

Eine 18-Jährige ist in einer S-Bahn in Richtung Weil der Stadt sexuell belästigt worden. Die junge Frau war in der Nacht zum Donnerstag gegen 0 Uhr in der S6 in Richtung Weil der Stadt unterwegs. Ihr schräg Gegenüber saß ein Unbekannter, wie die Polizei berichtet.

Kurz vor dem Bahnhof Rutesheim setzte sich der Mann neben die 18-Jährige und spielte an seinem Geschlechtsteil. Daraufhin stand die Frau auf und informierte den Lokführer sowie die Polizei. Beim Halt in Renningen konnten die alarmierten Einsatzkräfte den mutmaßlichen Täter nicht mehr antreffen. Er stieg entweder in Rutesheim oder Renningen aus.

So sieht der mutmaßliche Täter aus

Der Mann ist laut der Geschädigten um die 20 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß. Er hatte kurze Haare und trug zur Tatzeit eine dunkelgraue Latzhose und ein schwarzes T-Shirt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Nummer 0711/870350 zu melden. Insbesondere von zwei Männern, die in Rutesheim ausgestiegen waren und die Tat womöglich beobachtet haben, erhoffen sich die Beamten wertvolle Hinweise.