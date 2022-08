1 Viele Züge in Marbach fahren derzeit verspätet ein und aus. Foto: Ralf Poller/avanti

Die Deutsche Bahn setzt einen Teil der Strecke der S-Bahn-Linie 4 noch bis 15. August instand. Es kommt in dieser Zeit zu Verspätungen.















Auf der S-Bahn-Strecke zwischen Marbach und Backnang kommt es derzeit immer wieder zu Verspätungen. Der Grund dafür sind Instandhaltungsarbeiten an den Gleisen, teilt ein Sprecher der Deutschen Bahn (DB) auf Nachfrage mit.

Fahrgast Walter Berner aus Benningen hatte sich über die Verspätungen der S-Bahn-Linie 4 gewundert und bei unserer Zeitung nachgefragt. Digital habe die Bahn zwar über die elektronischen Fahrplanmedien über die Beeinträchtigungen informiert. Er wundere sich jedoch über die anhaltende Dauer: „Ich sehe keine Bauarbeiten, wenn ich dort mit der Bahn fahre.“

Die Arbeiten im Oberbau finden nachts statt

Aktuell arbeite die DB nachts im Oberbau, berichtet der Bahn-Sprecher. Man habe im Juni bei turnusmäßigen Inspektionen an der Bahnstrecke an mehreren Stellen im Bereich von Burgstall an der Murr kurzfristigen Handlungsbedarf festgestellt. Aus Gründen der Sicherheit habe die Bahn daher in dem Abschnitt die zulässige Streckengeschwindigkeit reduziert. „Das führt zu Fahrplanabweichungen bei den Zügen der Linie S 4.“ Die Störungen wirkten sich auf der eingleisigen Strecke auf den Gegenverkehr und wiederum auch auf nachfolgende Züge aus. Die S-Bahn Stuttgart fahre zudem in der Nacht vom 11. auf den 12. August für einzelne Züge der S 4 mit Bussen. Die DB rechne mit einem Ende der Beeinträchtigungen auf der Strecke vom 15. August an.

Vor zwei Jahren war eine Brücke saniert worden

Zwischen Kirchberg und Burgstetten war vor zwei Jahren eine Bahnbrücke für etwa 10 Millionen Euro erneuert worden. Die mehr als 100 Jahre alte Brücke ist auch für Güterzüge zwischen Kornwestheim und Nürnberg von Bedeutung. Walter Berner vermutet, dass die jüngsten Arbeiten an der Strecke in dem Gebiet mit dem Brückenneubau in Zusammenhang stehen könnten. Doch das verneint der Bahnsprecher.

Die Deutsche Bahn hatte die Brücke über das romantische Buchenbachtal unter großen ökologischen Auflagen saniert und eine Renaturierung von Flächen zugesagt.