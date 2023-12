S4 nach Marbach: Gruppe Jugendlicher raubt 15-Jährigen aus – Polizei sucht Zeugen

1 In der S-Bahn wurde der Jugendliche von der Gruppe umringt (Symbolfoto). Foto: Werner Kuhnle www.kuhnle-foto.de

Ein 15-Jähriger steht mit einer Freundin am Donnerstag am Bahnhof Erdmannhausen, als ihn eine Gruppe Jugendlichen auffordert, seine Tasche auszuleeren. Auch in der S-Bahn nach Marbach lassen die Unbekannten nicht von ihm ab.











Eine Gruppe Unbekannter hat am Donnerstag in der S-Bahn in Erdmannhausen (Landkreis Ludwigsburg) einen 15-Jährigen ausgeraubt. Ein 15-Jähriger stand nach Polizeiangaben um 16.15 Uhr mit einer ebenfalls 15-jährigen Freundin am Bahnhof in Erdmannhausen, wo er aus einer Gruppe von etwa acht bis zehn Jugendlichen heraus angesprochen und zum Ausleeren seiner Taschen aufgefordert wurde.