1 Der aggressive Reisende war in einer S-Bahn von Bad Cannstatt aus in Richtung Fellbach unterwegs. (Symbolfoto) Foto: imago images/Arnulf Hettrich/Arnulf Hettrich via www.imago-images.de

Ein aggressiver Reisender, der in einer S-Bahn der Linie 3 von Bad Cannstatt aus in Richtung Fellbach unterwegs ist, attackiert einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn. Bei Eintreffen der Polizei greift der 31-Jährige die Beamten an und bespuckt sie.









Am Donnerstagabend hat ein 31-Jähriger einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn und Einsatzkräfte der Bundespolizei in einer S-Bahn in Richtung Fellbach und am Halt Sommerrain attackiert. Laut Bericht der Polizei fuhr der Mann gegen 19.45 Uhr wohl ohne ein Ticket zu besitzen mit der Linie S3 von Bad Cannstatt aus in Richtung Fellbach.