S21 und Schwarzer Donnerstag: Bahn ringt bei S21 mit dem Erbe des Schwarzen Donnerstags

Vor 15 Jahren ist die Auseinandersetzung um Stuttgart21 eskaliert. Bei der Bahn ist das Bedauern groß. Man will daraus gelernt haben. Das sehen Kritiker allerdings komplett anders.

Stuttgart21 wird mit vielen Vorbehalten begegnet: ist die neue Infrastruktur leistungsfähig genug, ist der Brandschutz gewährleistet, bieten Bahnsteige, Treppen und Stege ausreichend Platz für die täglichen Massen an Reisenden? Während sich in all diesen Belangen erst noch in der Zukunft zeigen muss, was an den Zweifeln dran ist, wiegt ein Vorgang aus der Vergangenheit besonders schwer in der Projekthistorie: am 30. September 2010, einem Donnerstag, kam es bei einem Polizeieinsatz im Schlossgarten beim Einrichten einer Baustelle zu massiven Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei. Bei dem völlig aus dem Ruder gelaufenen Einsatz wurde zahlreiche Menschen verletzt – viele von ihnen schwer.

Als Schwarzer Donnerstag ist dieser Tag in die Stadtgeschichte eingegangen. Viele Menschen waren schockiert, dass sich solche Szenen, bei denen gegen Protestierende massiv vorgegangen wurde, in Stuttgart abspielen konnten. Haften diese Vorgänge als ewiger Makel an dem Projekt, das bis heute das Potenzial hat, bis dahin vor sich hin plätschernde Partygespräche in engagierte Diskussionen zu verwandeln? Und zu hitzigen Wortgefechten an Ratstischen und in Plenarsälen zwischen Kritikern und Befürwortern führt.

Die Deutsche Bahn jedenfalls sieht die damaligen Geschehnisse bis heute als Einschnitt. „Wir bedauern die Ereignisse am sogenannten ‚Schwarzen Donnerstag‘ nach wie vor zutiefst“, sagt eine Bahnsprecherin. „Die gewaltsame Auseinandersetzung zwischen Demonstrierenden und der Polizei hat bei allen Beteiligten Spuren hinterlassen.“ Das habe auch die öffentliche Wahrnehmung des Projekts Stuttgart 21 stark beeinträchtigt.

Bahn will Lehren aus dem Schwarzen Donnerstag bei S21 gelernt haben

Aus den Vorgängen will die Bahn gelernt haben. Mit der Schlichtung zu Stuttgart 21 im Jahr 2010 und dem Filder-Dialog 2012 habe die Bahn versucht, zu einer Versachlichung der Debatte beizutragen. Die Bahnsprecherin erinnert aber auch daran, dass es bereits lange vor der Eskalation im Schlossgarten Bemühungen gegeben habe, bei Informations- und Diskussionsveranstaltungen mit Kritikern ins Gespräch zu kommen. Stellvertretend nennt sie die „offene Bürgerbeteiligung“ der Landeshauptstadt im Jahr 1997.

Die Demo zehn Jahre nach dem Schwarzen Donnerstag. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

„Inzwischen zählen Bürgerbeteiligungen bei Großprojekten ergänzend zum vom Gesetzgeber vorgegebenen Prozess zum Standard“, so die Sprecherin. Das gelte etwa für die geplante ICE-Trasse Hamburg–Hannover. Die Bahn begrüße zudem die vom Eisenbahn-Bundesamt gewünschte frühe Öffentlichkeitsbeteiligung und habe „diese beispielsweise beim Vorhaben Gäubahnausbau-Nord mit dem Pfaffensteigtunnel gepflegt“. Neben den rechtlich vorgeschriebenen Verfahren verweist das Unternehmen auf ergänzende Informationsformate sowie die Orientierung an der Richtlinie „Kommunikation und Öffentlichkeitsbeteiligung bei Planung und Bau von Infrastrukturprojekten“ des Vereins Deutscher Ingenieure.

S21-Projektgegner kritisieren: Alles ganz anders

Die Wahrnehmung bei den organisierten Stuttgart-21-Gegnern ist allerdings eine ganz andere. In der Geschichte des Protests spielt der Schwarze Donnerstag ein wichtig Rolle. An diesem Tag ist bei vielen das Gefühl entstanden, dass das Projekt gegen jeden Widerstand durchgezogen wird. Auch die 14 Monate später stattfindende Volksabstimmung zu dem Projekt, die eine Mehrheit für die Fortsetzung erbrachte, kann daran wenig ändern. Die Demonstration am Vorabend des Jahrestag steht unter dem Motto: „15 Jahre Schwarzer Donnerstag: nix gelernt“.