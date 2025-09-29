S21 und Schwarzer Donnerstag: Bahn ringt bei S21 mit dem Erbe des Schwarzen Donnerstags

Vor 15 Jahren ist die Auseinandersetzung um Stuttgart21 eskaliert. Bei der Bahn ist das Bedauern groß. Man will daraus gelernt haben. Das sehen Kritiker allerdings komplett anders.
Stuttgart21 wird mit vielen Vorbehalten begegnet: ist die neue Infrastruktur leistungsfähig genug, ist der Brandschutz gewährleistet, bieten Bahnsteige, Treppen und Stege ausreichend Platz für die täglichen Massen an Reisenden? Während sich in all diesen Belangen erst noch in der Zukunft zeigen muss, was an den Zweifeln dran ist, wiegt ein Vorgang aus der Vergangenheit besonders schwer in der Projekthistorie: am 30. September 2010, einem Donnerstag, kam es bei einem Polizeieinsatz im Schlossgarten beim Einrichten einer Baustelle zu massiven Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei. Bei dem völlig aus dem Ruder gelaufenen Einsatz wurde zahlreiche Menschen verletzt – viele von ihnen schwer.