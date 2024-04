Ast in Oberleitung behindert S-Bahnverkehr

1 Eine Anwohnerin machte auf den Ast in der Oberleitung aufmerksam. (Archivbild) Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth/Achim Zweygarth

Auf der S-Bahnstrecke der Linie S2 zwischen Vaihingen und Filderstadt verfängt sich am Dienstagnachmittag ein Ast in der Oberleitung. Dadurch kommt es aktuell zu Verspätungen und Teilausfällen.











