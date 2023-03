1 Derzeit fahren die S-Bahnen ab Wendlingen nicht mehr weiter. Foto: Horst Rudel

Die Bahnen der S1 zwischen Wendlingen und Kirchheim fahren bereits seit einigen Tagen nicht. Und Fahrgäste müssen sich wohl auch noch einige Tage in Geduld üben, wie die Bahn nun mitteilt.









Wegen eines defekten Schienenabschnitts zwischen dem Wendlinger Bahnhof und der Albstraße müssen S-Bahn-Fahrgäste auf dem Weg nach Kirchheim derzeit in einen Bus umsteigen. Die Reparaturarbeiten werden noch eine Weile dauern. Bei einer ersten Begutachtung des betroffenen Schienenabschnitts hatte sich gezeigt, dass die Instandsetzung aufwendiger wird als zunächst vermutet, weil das Gleis, das dort in einer lang gezogenen Kurve verläuft, stärkeren Belastungen ausgesetzt ist. Zunächst muss nun genauer untersucht werden, was zu tun ist, damit die Strecke wieder problemlos befahrbar wird. Über den Kurznachrichtendienst Twitter ließ die Bahn ihre Kunden am Freitag bereits wissen: „Die Instandhaltungsarbeiten zwischen Wendlingen und Kirchheim dauern weiterhin an. Rechnet auch kommende Woche mit den bestehenden Einschränkungen auf der Linie S1.“