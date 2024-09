1 In der S-Bahn in Richtung Herrenberg soll es zur Auseinandersetzung gekommen sein. (Symbolfoto) Foto: dpa/Sven Hoppe

Ein 47-Jähriger soll in der S-Bahn plötzlich auf zwei Jugendliche eingeprügelt haben. Die Polizei stellt bei ihm später einen hohen Promille-Wert fest.











Ein 47 Jahre alter Mann soll am Montag zwei Jugendliche in einer S-Bahn der Linie S1 in Richtung Herrenberg geschlagen haben. Laut Mitteilung der Polizei soll der Mann gegen 15.45 Uhr kurz vor Halt in Herrenberg in der S-Bahn auf die beiden 16-Jährigen zugegangen sein.