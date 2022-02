S1 in Stuttgart

1 Der Mann flüchtete aus der S1 (Archivbild). Foto: imago images/Arnulf Hettrich

Am Montagnachmittag wird ein Mann in der S1, die nach Herrenberg fährt, kontrolliert. Da er kein Ticket hat, will der Prüfdienst seine Personalien aufnehmen. Beim nächsten Halt ergreift der Mann die Flucht.















Stuttgart - Ein bislang unbekannter Mann flüchtete am Montagnachmittag mit einer waghalsigen Aktion vor einer Kontrolle. Der Mann konnte gegen 14.30 Uhr keinen Fahrschein vorzeigen, als er in der S1 in Richtung Herrenberg unterwegs war. Das berichtet die Polizei.

Beim Stopp an der Haltestelle Österfeld sprang der Unbekannte aus dem Zug und rannte über die Gleise in Richtung Stuttgart-Vaihingen. Eine sofort eingeleitete Fahndung von Landes- und Bundespolizei blieb erfolglos. Der Bahnverkehr war für kurze Zeit gestört.

So sieht der Mann aus

Der Mann ist etwa 1,90 Meter groß, hat schwarze Haare, einen Vollbart und eine Tätowierung auf der linken Hand. Er trug eine schwarze Jacke und ein Basecap.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Nummer 0711/870350 zu melden.