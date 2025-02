São Paulo: Zwei Tote und sechs Verletzte bei Flugunglück in Brasilien

1 In der brasilianischen Metropole São Paulo ist ein Kleinflugzeug abgestürzt. Foto: dpa/Ettore Chiereguini

Bei einer Notlandung rast ein Kleinflugzeug über eine Hauptstraße in São Paulo, kollidiert mit einem Bus - und geht in Flammen auf. Zahlreiche Autos warteten an der Kreuzung auf das Grünlicht der Ampel.











Link kopiert



Ein privates Kleinflugzeug ist in der brasilianischen Metropole São Paulo auf einer verkehrsreichen Straßenkreuzung verunglückt und in Flammen aufgegangen. Die beiden Insassen kamen ums Leben, sechs weitere Menschen am Boden wurden leicht verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Flugzeug sei beim Versuch einer Notlandung mit einem Bus kollidiert, berichteten örtliche Medien. Die Menschen an Bord seien verbrannt aufgefunden worden.