Ein Flugzeug mit 62 Menschen an Bord ist im brasilianischen Bundesstaat São Paulo abgestürzt. Ob und wie viele Tote es bei dem Absturz in der Stadt Vinhedo gab, ist bislang unklar.

„Es gibt noch keine Bestätigung darüber, wie es zu dem Unfall gekommen ist oder wie die aktuelle Situation der Menschen an Bord ist“, teilt die Airline VoePass auf Instagram mit.

Der Fluggesellschaft zufolge waren 58 Passagiere und vier Besatzungsmitglieder an Bord der Maschine. Das Flugzeug war Medienberichten zufolge von der Stadt Cascavel im Bundesstaat Paraná in Richtung Guarulhos in São Paulo unterwegs.

Zivilschutz und Polizei ebenfalls im Einsatz

Der Flughafen São Paulo–Guarulhos ist der größte Flughafen Brasiliens.

Auch die Feuerwehr bestätigte den Absturz. Sie ist demnach mit sieben Rettungsteams vor Ort. Krankenhäuser in Vinhedo bereiteten sich vor, Verletzte aufzunehmen, wie das Nachrichtenportal „G1“ berichtete.

Neben der Feuerwehr seien auch der Zivilschutz und die Polizei im Einsatz.

Auf Bildern und Videos in sozialen Netzwerken war zu sehen, wie ein Flugzeug ins Strudeln kam und vom Himmel fiel:

Dichter Rauch stieg anschließend auf.