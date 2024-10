Pendler und Reisende müssen sich am Montagmorgen auf Ausfälle und Verspätungen bei den S-Bahnlinien S4 und S5 einstellen. Grund ist eine Oberleitungsstörung in Kornwestheim.

Eine Oberleitungsstörung in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) bringt am Montagmorgen die S-Bahnlinien S4 und S5 aus dem Takt.

Wie der VVS auf seiner Homepage schreibt, kommt es auf den beiden Linien wegen der Störung zu Verspätungen, Umleitungen und Zugausfällen. Demnach fahren die Linien S4 und S5 nur alle 30 Minuten.

Beide Linien können nicht an jede Haltestelle anhalten

Beide Linien mit dem Ziel Stuttgart Schwabstraße fahren jede Haltestelle an, die Linie S4 nach Marbach verkehrt allerdings ohne Halt in Feuerbach und Kornwestheim. Die Linie S5 nach Bietigheim hält nicht an der Haltestelle Kornwestheim.

Der VVS bittet Pendler und Reisende, auf Lautsprecheransagen und Anzeigen an den Bahnsteigen zu achten sowie die Reiseverbindung in den elektronischen Auskunftsmedien zu beachten.

Mittlerweile wurde ein Busnotverkehr eingerichtet (Stand: 9 Uhr):

Wann die Störung beendet ist, kann noch nicht gesagt werden.