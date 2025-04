S-Bahnverkehr Stuttgart: Defekte Weiche bringt alle S-Bahnlinien aus dem Takt

Club an der Theodor-Heuss-Straße Raphael Fromm übernimmt das 7 Grad in Stuttgart

Einer der größten Clubs an der Theo hat wieder geöffnet. Der 34-jährige Raphael Fromm ist der neue Besitzer. Was er mit dem 7 Grad anders machen will und warum das Clubsterben auch etwas Positives hat.