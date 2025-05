Treffpunkt Foyer und StZ im Gespräch Frauen an den Herd? Dadurch steigt das Niveau in der Küche exponentiell

Warum so wenig Frauen in der Gastronomie den Kochlöffel schwingen hat die Kulinarik-Autorin Anja Wasserbäch mit vier Vertreterinnen der Branche geklärt. Es fehlt unter anderem an Vorbildern und Kitas, die abends öffnen. Trotzdem lieben sie ihren Job.