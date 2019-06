1 Die S-Bahn im Neckartal fährt nur im Halbstundentakt Foto:

Die Bahnkunden müssen nicht zum ersten Mal Einschränkungen hinnehmen: Diesmal auf der Strecke Esslingen-Stuttgart. Betroffen sind die S 1 und Regionalzüge.

Stuttgart - Die Deutsche Bahn AG erneuert in den nächsten Wochen Weichen und Gleise auf der Strecke zwischen Stuttgart-Obertürkheim und Esslingen sowie im Bahnhof Esslingen. Für Fahrgäste, die im Neckartal mit S-Bahnen und Regionalzügen unterwegs sind, bedeutet dies erneut beträchtliche Einschränkungen – diesmal in der Zeit von 8. Juni bis 8. Juli. Schon seit Jahresbeginn gibt es wegen Reparatur- und S-21-Arbeiten auf diesem Abschnitt Beeinträchtigungen.

S 1 im Halbstundentakt

Die S-Bahnlinie 1 fährt von Samstag, 8. Juni, 1.20 Uhr, bis Montag, 10. Juni, Betriebsschluss, auf anderen Gleisen zwischen Bad Cannstatt nach Esslingen. Deshalb hält die S 1 nicht an den Stationen Neckarpark, Untertürkheim, Obertürkheim und Mettingen. Dafür verkehren zwischen Esslingen (Bahnsteig 5 im Zentralen Omnibusbahnhof) und Bahnhof Bad Cannstatt Ersatzbusse mit Haltestellen an den Stationen. Am Samstag verkehrt die S 1 zwischen Plochingen und Schwabstraße nur im Halbstundentakt. Von Dienstag, 11. Juni, bis Montag, 17. Juni, fährt die S 1 auf ihrer gesamten Strecke von Kirchheim/Teck bis Herrenberg nur alle halbe Stunde. Der Grund dafür ist, dass vom 12. bis 16. Juni an einer Brücke bei Ehningen gearbeitet wird. Deshalb wird der Abschnitt Böblingen-Herrenberg ganz gesperrt. Dort verkehren Ersatzbusse.

Regionalzüge fallen aus

Gravierend sind auch die Auswirkungen auf den Regionalverkehr. Von Samstag, 8. Juni, 7 Uhr, bis Montag, 10. Juni, 23.45 Uhr und von Dienstag, 11. Juni, 6.45 Uhr, bis Montag, 17. Juni, 23 Uhr, fallen die Interregio-Express (IRE)-Züge der Strecke Stuttgart – Tübingen aus. Im Abschnitt Stuttgart – Plochingen können Reisenden die S 1 oder Regionalbahn (RB)-Züge zwischen Stuttgart und Ulm benutzen, von Plochingen aus fahren die Regional-Express (RE)-Züge und RB-Züge planmäßig. Die RE-Züge zwischen Stuttgart und Ulm fallen im Abschnitt Stuttgart-Plochingen aus. Ausweichmöglichkeiten sind auch hier die S 1 und RB-Züge zwischen Stuttgart und Ulm. In der Zeit von Dienstag, 18. Juni, 5.15 Uhr, bis Montag, 8. Juli, 1.30 Uhr, verkehren zahlreiche RE-Züge zwischen Stuttgart und Plochingen nicht. Reisende müssen dann mit der S 1 und RB-Zügen fahren.

Da sich weitere Änderungen ergeben können, empfiehlt die Bahn, sich vor Fahrtantritt zu informieren – beispielsweise unter www.bahn.de/Reiseauskunft oder die Apps DB-Navigator und DB-Streckenagent.