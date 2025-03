S-Bahnlinie S1 in Obertürkheim: Duo attackiert 33-Jährigen – couragierte Fahrgäste schreiten ein

1 In einer S-Bahn der Linie S1 kam es zu der Attacke. (Symbolbild) Foto: imago images/Arnulf Hettrich/Arnulf Hettrich via www.imago-images.de

Ein 33-Jähriger will in Obertürkheim die S-Bahn verlassen und spricht zwei Männer an, die die Zugtür versperren. Diese reagieren aggressiv und schlagen den Mann zusammen. Zwei couragierte Fahrgäste schreiten ein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.











Zwei bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Samstag in einer S-Bahn der Linie S1 in Obertürkheim zusammengeschlagen. Zwei unbeteiligte, noch unbekannte Fahrgäste schritten ein. Die Polizei sucht nun nach diesen couragierten Fahrgästen sowie nach weiteren Zeugen.