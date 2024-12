S-Bahnhaltestelle Österfeld in Stuttgart: Unbekannter schlägt 20-Jährigen mehrmals mit der Faust ins Gesicht

1 Am Sonntag kam es an der S-Bahnhaltestelle Österfeld zu einer Körperverletzung. Die Polizei sucht Zeugen (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Maximilian Koch/IMAGO/Maximilian Koch

Am Sonntag kommt es an der S-Bahnhaltestelle Österfeld in Stuttgart-Vaihingen zu einem Fall von Körperverletzung. Ein 23-Jähriger schlägt einem 20-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Der Täter kann flüchten.











Ein Unbekannter hat am Sonntag einen 20-Jährigen an der S-Bahnhaltestelle Österfeld in Stuttgart-Vaihingen angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, hielt sich der 20-Jährige gegen 1.30 Uhr an der Bahnstation auf. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll der Unbekannte, der sich in Begleitung eines 23-jährigen Mannes befand, dem 20-Jährigen aus bislang unbekannten Gründen mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Dabei brach dem 20-Jährigen ein Stück eines Zahnes ab.