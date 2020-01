1 Ein Fahrkartenkontrolleur hat in der S4 einen Schwarzfahrer erwischt. Foto: picture alliance/dpa/Sebastian Gollnow

Ein Kontrolleur erwischt einen Fahrgast in der S4 ohne gültigen Fahrschein. In Ludwigsburg soll der Mann deshalb aussteigen, er stürzt dabei auf den Bahnsteig und rastet aus.

Ludwigsburg - Ein 29-Jähriger hat am Mittwoch an der S-Bahnhaltestelle Favoritepark versucht, einen Fahrkartenkontrolleur anzugreifen. Dem Vorfall war ein Missverständnis vorausgegangen. Wie die Polizei mitteilt, hatte der 23-jährige Kontrolleur den Mann in einer Bahn der Linie S 4 ohne Fahrschein erwischt, am Favoritepark in Ludwigsburg sollte er den Zug deshalb verlassen. Dabei stürzte der 29-jährige auf den Bahnsteig, der Fahrkartenkontrolleur wollte ihm beim Aufstehen helfen. Weil der Mann davon ausging, der Kontrolleur sei für seinen Sturz verantwortlich, trat er nach ihm. Anschließend flüchtete der Mann, stellte sich aber kurz darauf der Polizei.

Da die Bundespolizisten die Identität des 29-Jährigen vor Ort nicht feststellen konnten, brachten sie ihn auf ein Polizeirevier. Während der Fahrt beleidigte er die Beamten. Auf dem Revier wurde der Mann durchsucht, bei ihm wurde ein hochwertiges Parfüm gefunden – vermutlich Diebesgut. Der 29-Jährige muss nun unter anderem mit einer Strafanzeige wegen des Verdachts der Beleidigung und der versuchten Körperverletzung rechnen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Bundespolizei unter der Telefonnummer 07 11/ 87 03 50 zu melden.