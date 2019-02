S-Bahnen in Stuttgart

1 Ein Notarzteinsatz an der Haltestelle Schwabstraße brachte sie S-Bahnen in Stuttgart durcheinander (Symbolbild). Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Der Einsatz an der Schwabstraße dauerte nur wenige Minuten, aber das reichte, dass am Montagmorgen alle S-Bahnen in Stuttgart aus dem Takt gerieten.

Stuttgart - Wegen der medizinischen Versorgung eines Fahrgastes an der Haltestelle Schwabstraße sind am Montagmorgen die S-Bahnen aus dem Takt geraten. Wie eine Sprecher der Deutschen Bahn bestätigte, hatte es um kurz vor 7 Uhr einen Notarzteinsatz in einem S-Bahnzug der Linie S1 gegeben.

Ein Fahrgast musste medizinisch versorgt werden, nachdem er in der Bahn von Herrenberg nach Stuttgart bewusstlos geworden war.

Der Einsatz dauerte nur wenige Minuten, das reichte jedoch, um die Bahnen aus dem Takt zu bringen: Es kam zu Verspätungen und Ausfällen.

Betroffen waren mit der S1, S2, S3, S4, S5, S6 und S60 alle S-Bahnlinien der Landeshauptstadt. “Gegen 8.15 Uhr hatte sich der S-Bahnverkehr wieder normalisiert“, so der Bahnsprecher weiter.

Bereits am vergangenen Montag hatte es einen ganz ähnlichen Einsatz gegeben: Da hatte der Notarzt am Hauptbahnhof in einer Bahn einen Fahrgast versorgen müssen.