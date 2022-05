1 Warten auf die S-Bahn: in Plüderhausen und Murrhardt ist das derzeit noch vergebens, das könnte sich aber ändern. Foto: Gottfried Stoppel/Archiv

Endstation Schorndorf beziehungsweise Endstation Backnang lautet bislang die Devise für S-Bahn-Reisende im Rems-Murr-Kreis. Das könnte sich in Zukunft möglicherweise ändern: Der Verkehrsausschuss des Verbands Region Stuttgart (VRS) hat bei seiner Sitzung in dieser Woche nämlich beschlossen, dass von diesem Herbst an im Zuge einer Machbarkeitsstudie geprüft wird, ob eine Verlängerung der S-Bahn-Linien S 2 und S 3 über die derzeitigen Endstationen hinaus sinnvoll wäre.

Angedacht ist, dass die Linie S 2 bis Plüderhausen weitergeführt wird, die Linie S 3 bis Murrhardt. Profitieren würden davon auch die Kommunen Urbach sowie Oppenweiler und Sulzbach, die an den beiden Strecken liegen. Momentan können Pendler, die beispielsweise von Plüderhausen nach Stuttgart wollen, in den Zug steigen: Der Metropolexpress 13 fährt im halbstündigen Takt und benötigt für die Strecke ungefähr 30 Minuten. Eigentlich keine schlechte Verbindung.

Verdichtung auf 15-Minuten-Takt

Wer allerdings nicht an den Hauptbahnhof will, sondern zum Beispiel zur Station Schwabstraße im Stuttgarter Westen, zur Universität oder an den Flughafen, der muss auf die S-Bahn umsteigen. Bei einer Streckenverlängerung ließe sich die Fahrt von Plüderhausen bis zum Flughafen hingegen ohne Umstieg bewältigen. Interessant wäre eine Streckenverlängerung aber auch für Menschen, die beispielsweise von Plüderhausen zu einer Arbeitsstelle in Remshalden oder Weinstadt oder umgekehrt pendeln: Sie müssen bislang mit dem Zug bis Schorndorf und dort in die S-Bahn wechseln, denn der Metropolexpress stoppt auf seinem Weg nach Stuttgart nur noch in Waiblingen und Bad Cannstatt.

Für Reisende zwischen Schorndorf und Stuttgart bietet die S 2 gemeinsam mit dem Metropolexpress 13 bereits jetzt einen 15-Minuten-Takt, der dann in Zukunft auch für die Strecke bis Plüderhausen gelten könnte. „Die Untersuchung soll auf dem bestehenden Mex-Konzept des Landes aufsetzen, ohne dieses zu verändern. Konkret bedeutet dies, dass die S-Bahn diese Fahrten ergänzen könnte und so das Angebot auf einen 15-Minuten-Takt verdichten würde“, heißt es vonseiten des Verbands Region Stuttgart.

Gleiches gilt für eine Verlängerung der Strecke S 3 von Backnang bis nach Murrhardt: Die S-Bahn könnte gemeinsam mit dem hier verkehrenden Metropolexpress Mex 19 ebenfalls für einen Viertelstundentakt sorgen. Der Metropolexpress von Murrhardt nach Stuttgart legt unterwegs deutlich mehr Stopps ein als der von Schorndorf kommende Mex 13: Er hält auch in Sulzbach, Oppenweiler, Backnang, Winnenden, Waiblingen und Bad Cannstatt.

Was halten die Fahrgäste von der Verlängerung?

Die nun beschlossene Untersuchung soll Klarheit bringen, wie der Bedarf der Fahrgäste ist und welchen Mehrwert eine Verlängerung der S-Bahn-Strecken für sie bringen würde. Zudem soll geprüft werden, wie viel Kohlendioxid im Individualverkehr sich dadurch einsparen ließe. Ein Thema werden auch die Kosten und die benötigte Zahl der Nutzer sein. Schon 2014 hatte der Regionalverband eine Verlängerung der S-Bahn bis nach Murrhardt in Betracht gezogen, diese aber nicht weiterverfolgt, sondern stattdessen auf Verbesserungen des Regionalexpress- und Regionalbahn-Angebots gesetzt.