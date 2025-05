Die Deutsche Bahn baut zwischen Weil der Stadt und Renningen an Weichen und Gleisen. Fahrgäste müssen auf Ersatzbusse umsteigen.

Bahnkunden müssen sich in den kommenden Wochen auf Einschränkungen im Zugverkehr zwischen Renningen und Weil der Stadt einstellen. Dort führt die Bahn Weichen- und Gleisbauarbeiten durch. Dazu ist die Strecke der S6 zwischen den beiden Bahnhöfen von Mittwoch, 14. Mai, um 1.30 Uhr bis Dienstag, 27. Mai, um 5.30 Uhr komplett für den Zugverkehr gesperrt.

Einer Mitteilung der Bahn zufolge können Reisende in dieser Zeit auf Ersatzbusse der Linie S6E umsteigen. Sie verkehren zwischen den Haltestellen Weil der Stadt – Bahnhof und Renningen – Bahnhof/Industriestraße und halten außerdem in Malmsheim an der Haltestelle Calwer Straße.

Lesen Sie auch

In den frühen Morgenstunden des Montags, 26. Mai, sowie des Dienstags, 27. Mai, ist zusätzlich der Streckenabschnitt zwischen Renningen und Leonberg für den Zugverkehr gesperrt. Die Busse der Linie S6E fahren dann jeweils zwischen 3 Uhr und 4 Uhr früh zwischen Weil der Stadt und Leonberg und halten zusätzlich am Bahnhof Rutesheim.