Vier Wochen Bus statt Bahn zwischen Waiblingen und Cannstatt sind vorbei. Pendler atmen auf – doch der Frust sitzt zum Teil tief. Und die nächste Sperrung ist absehbar.
Ein leises Aufatmen liegt in der Luft: An diesem Mittwoch endet der Schienenersatzverkehr zwischen Waiblingen und Bad Cannstatt – zumindest bis auf Weiteres. Nach vier Wochen im Takt der Busse kehrt die S-Bahn zurück auf die Gleise. Für viele Pendler ist das mehr als eine technische Umstellung. Es ist die Rückkehr zur Berechenbarkeit im Alltag.