Teenager greift Polizist an

1 Die Polizei hat in Stuttgart einen 17-Jährigen festgenommen (Symbolbild). Foto: Lichtgut/Leif Piechowski/Leif Piechowski

Weil er ohne Ticket unterwegs ist und sich nicht ausweisen will, nimmt die Polizei am Hauptbahnhof in Stuttgart einen 17-Jährigen fest.















Ein 17-Jähriger, der ohne Fahrschein mit der S-Bahn gefahren war, hat einen Polizisten und einen Kontrolleur attackiert. Gegen den Teenager, der in Brandenburg wohnt, wird nun wegen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und wegen des Erschleichens von Leistungen ermittelt. Der junge Mann war am Dienstag gegen 15 Uhr in einer Bahn der Linie 4 von Marbach nach Stuttgart unterwegs, konnte bei einer Kontrolle bei Ludwigsburg aber keinen Fahrschein vorzeigen. Ausweisen wollte er sich auch nicht.

Am Stuttgarter Hauptbahnhof versuchte der Jugendliche dann zu türmen, ein Kontrolleur hielt ihn aber fest. Dabei verletzte er sich leicht. Nachdem der 17-Jährige festgenommen wurde, trat er in der Polizeiwache mehrfach gegen Türen und schlug einen Beamten, der ihn beruhigen wollte.