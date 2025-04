S-Bahn von Marbach nach Ludwigsburg: Fahrgast mit Bierflasche beworfen

1 Die Polizei traf den Angreifer am Bahnhof in Ludwigsburg an. (Symbolbild) Foto: Simon Granville (Archiv)

Ein 56-Jähriger ist in der S 4 von Marbach nach Ludwigsburg von einem 29-Jährigen angegangen worden. Dieser warf ihm unter anderem auch eine Flasche an den Kopf.











Link kopiert



Ein 56-Jähriger ist am Dienstag in der S-Bahn von Marbach nach Ludwigsburg von einem 29-Jährigen mit einer Bierflasche beworfen worden. Wie die Polizei mitteilt, ging der Jüngere den Älteren gegen 8 Uhr in der S 4 zunächst verbal an. Kurz darauf flog laut mehrerer Zeugen die Flasche, welche den 56-Jährigen am Kopf traf. Der Verletzte wollte daraufhin aus der Bahn steigen, woraufhin der 29-Jährige ihn trat und ihm in den Mund gefasst haben soll.