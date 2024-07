S-Bahn-Verlängerung in Bernhausen: Baustelle bringt den Weg der Kinder durcheinander

S-Bahn-Verlängerung in Bernhausen

1 Wegen der S-Bahn-Baustelle werden in Bernhausen auch immer wieder Fußgängerüberwege gesperrt. Für Kinder ist das besonders schwierig. Foto: Natalie Kanter

S-Bahn-Verlängerung in Bernhausen

Der Bau der S-Bahn-Verlängerung verlangt auch Familien, die in Bernhausen leben, einiges ab: Für Kinder sind die Überwege teils sehr unübersichtlich. Von August an soll es besser werden, versprechen die SSB.











Ohrenbetäubender Lärm, Bauarbeiter rammen schweres Gerät in den Boden, Staub steigt auf: Der Bau der S-Bahn-Verlängerung nach Sielmingen und Neuhausen verlangt den Menschen, die in Bernhausen leben, viel ab. Straßen sind gesperrt, der Verkehr wird umgeleitet. Auch Grundschüler, die aus dem Süden des Stadtteils zur Bruckenackerschule gehen, mussten sich in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder auf Änderungen einstellen.