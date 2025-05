S-Bahn-Verkehr: Strecke zwischen Weil der Stadt und Renningen dicht

1 Wegen Gleisarbeiten kommt es bei der S 6 zu Zugausfällen. Fahrgäste müssen auf Ersatzbusse umsteigen. Foto: Imago/Arnulf Hettrich

Pendler und Nutzer von S-Bahnen müssen sich bis Ende Mai auf Bauarbeiten mit Schienenersatzverkehr rund um Renningen und Weil der Stadt einstellen.











Wegen Bauarbeiten an Bahnweichen in Renningen kommt es bis 27. Mai zu erheblichen Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr der Linien 6, 60 und 62. Es entfällt die Linie S 6 durchgehend zwischen Renningen und Weil der Stadt. Zusätzlich kommt es in den Nächten auf Montag und Dienstag, 26. und 27. Mai, jeweils zwischen 1.30 und 5.30 Uhr, zu weiteren Einschränkungen: Dann verkehrt die S 6 auch nicht zwischen Renningen und Leonberg.