Gleisbrände beschäftigen die Feuerwehr immer wieder – hier ein Einsatz im Juli 2022 (Archivbild)

Wer am Freitagmorgen nördlich von Stuttgart mit der S-Bahn zum Hauptbahnhof wollte, musste etwas Geduld mitbringen. Der Grund war eine Sperrung der Strecke zwischen Zuffenhausen und dem Hauptbahnhof. Die Information dazu lautete: „Grund hierfür sind behördliche Maßnahmen an der Strecke“, so eine Mitteilung der Bahn AG. Die Folgen: „Die Linien S 4, S 5, S 6 und S 60 enden und beginnen bis auf weiteres in Zuffenhausen. Auch auf der Linie S 62 kommt es zu Ausfällen.“