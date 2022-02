1 Schauplatz S-Bahn-Halt Österfeld: Ein Schwarzfahrer flüchtete waghalsig auf dem Gleisbett. Foto: Sandra Hintermayr/Sandra Hintermayr

Stuttgart - Auf gefährliche und spektakuläre Weise hat sich ein S-Bahn-Fahrgast ohne Fahrschein am Montagnachmittag einer Kontrolle entzogen: Der Mann rannte auf dem Gleis zwischen den Haltestellen Österfeld und Vaihingen davon – vor der S-Bahn, in der er erwischt worden war und in Österfeld angehalten hatte.

Der Unbekannte war in einer Bahn der Linie S 1 auf der Fahrt von Stuttgart Richtung Herrenberg ohne gültiges Ticket von ein Kontrolleuren erwischt worden. „Der Mann hatte angeblich keine Ausweisdokumente, machte zunächst aber Angaben zu seiner Person“, sagt Bundespolizeisprecher Denis Sobek. Als die Bahn an der Station Österfeld anhielt, flüchtete er aber nach draußen und sprang vor der stehenden Bahn auf das Gleis, um in Richtung Vaihingen zu flüchten. Die Prüfer blieben zurück, um sich nicht selbst in Gefahr zu bringen.

Es kam reichlich Verspätung zusammen

Die Bundespolizei fahndete ohne Erfolg. „Es ist unklar, wie weit er geflüchtet war und wo er womöglich eine Böschung hochgeklettert ist“, so Sobek. Aus Sicherheitsgründen mussten die Zugführer der späteren S-Bahnen in beiden Richtungen „auf Sicht“ mit langsamem Tempo fahren. 14 Züge sammelten so insgesamt 114 Minuten Verspätung. „Seine Angaben waren übrigens falsch“, so Sobek. Daher werde zudem wegen Betrugs ermittelt. Der Unbekannte ist 1,90 Meter groß, hat schwarze Haare, einen Vollbart und ein Tattoo auf der linken Hand. Hinweise an Telefon 07 11 / 87 03 50.