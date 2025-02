Alexander Müller 07.02.2025 - 11:05 Uhr , aktualisiert am 07.02.2025 - 11:10 Uhr

1 Die Strecken und die Zeiträume ändern sich, für Pendler bleiben aber die Einschränkungen beim S-Bahn-Verkehr durch die Sperrungen. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Auch im ersten Quartal 2025 führen unzählige Baustellen zu Sperrungen im S-Bahn-Netz Stuttgart. Pendler müssen sich an neun von zehn Tagen auf Beeinträchtigungen einstellen. Dieser Artikel ist am 9. Januar 2025 erschienen und wurde am 6./7. Februar 2025 aktualisiert.











Statistisch an neun von zehn Tagen hat es im vergangenen Jahr eine Baustelle im Netz der S-Bahn Stuttgart gegeben. Zwar könne man diese Zahl für 2025 noch nicht generell bestätigen. „Aber auf einen ähnlichen Umfang werden sich die Fahrgäste wieder einstellen müssen“, deutet Reinhold Willing, der Sprecher der S-Bahn Stuttgart, an.