Störung in Feuerbach – Ausfälle und Verspätungen auf mehreren Linien

1 Von der Störung betroffen sind die S4, S5, S6 und S60. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/imagebroker

Bahnfahrer brauchen am Dienstagmorgen mitunter Geduld in Stuttgart. Aufgrund einer Störung in Feuerbach kommt es zu Einschränkungen. Diese Linien sind betroffen.











Aufgrund einer Weichenstörung in Feuerbach kommt es am Dienstagmorgen in Stuttgart und der Region zu Verspätungen und Zugausfällen. Wie der Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) auf seiner Störungsseite meldet, sind die Linien S4, S5, S6 und S60 betroffen.