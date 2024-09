S-Bahn Stuttgart: Stammstrecke wieder offen – drohen am Montag S-Bahn-Verspätungen?

Stammstrecke wieder offen – drohen am Montag S-Bahn-Verspätungen?

Am Montag fährt die Stuttgarter S-Bahn wieder unter Volllast auf der Stammstrecke. Vergangenes Jahr ging die Pünktlichkeit gleich am ersten Tag in den Keller. Kommt es diesmal wieder so?











Seit Samstag ist die S-Bahn-Stammstrecke wieder geöffnet, am Montag ist der erste Tag seit Ferienbeginn mit dichtem 15-Minuten-Takt. Vergangenes Jahr stürzten die Pünktlichkeitswerte nach vergleichsweise guten Werten während der Stammstreckensperrung nach dem Ferienende ab – der Auftakt zu einem für Fahrgäste schmerzhaften Herbst mit insgesamt 26 „Chaostagen“ bis Ende 2023. So definieren wir Tage, an denen im Tagesschnitt mindestens jede fünfte S-Bahn mit mindestens sechs Minuten Verspätung fährt.