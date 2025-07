Stammstrecke 6 Wochen lahmgelegt

1 Nur nicht den Überblick verlieren: der Wegweiser während der Stammstreckensperrung. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Von Samstag an ruht wieder für sechs Wochen der Verkehr auf dem zentralen S-Bahnabschnitt in der Innenstadt. Zusätzlich gibt es Bahnbaustellen in Bad Cannstatt und am Nordbahnhof.











Es ist ein kleines Jubiläum, auf das die Betroffenen wohl gut hätten verzichten können: Zum fünften Mal sperrt die Deutsche Bahn in den Sommermonaten die sogenannten Stammstrecke der S-Bahn für sechs Wochen - just in der Nacht vor dem Iron-Maiden-Konzert auf dem Wasen und vor dem Christopher Street Day (CSD). Der zentrale Streckenabschnitt zwischen Hauptbahnhof und Vaihingen wird auf Vordermann gebracht und mit einer neuen, digitalen Sicherungstechnik ausgestaltet. Die Sperre beginnt am Samstag, 26. Juli, und endet am Samstag, 6. September.