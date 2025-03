S-Bahn Stuttgart Signalstörung in der Innenstadt – Zeitweise Ausfälle und Verspätung

Wegen einer Signalstörung kommt es am Donnerstagmorgen zeitweise auf allen S-Bahn Linien zu Fahrtabweichungen und Ausfällen – und das an dem Tag, an dem schon Busse und Stadtbahnen wegen Streiks ausfallen. Live-Daten zeigen die Lage.