Augenzeugin von S-Bahn-Schlägerei: Mutige Fahrgäste mit Zivilcourage

In der S-Bahn nach Ludwigsburg geraten am Montag zwei Männer aneinander, es entbrennt eine Schlägerei. Eine Augenzeugin beschreibt, wie wichtig die Zivilcourage der Fahrgäste war.
Es ist eine Szene, die bei vielen Menschen ein ohnehin schon vorhandenes subjektives Gefühl der Unsicherheit noch verstärkt hätte. Zwei Männer haben am Montagabend in der S-Bahn eine Schlägerei begonnen, die erst am Bahnhof in Ludwigsburg beendet wurde. Für eine Frau aus Remseck steckt dahinter aber mehr als Chaos, Angst und Gewalt. Sie ist tief beeindruckt davon, wie schnell mutige Fahrgäste einschritten und die Situation unter Kontrolle brachten – und berichtet deswegen, was in der S-Bahn bei Ludwigsburg passiert ist.