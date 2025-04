Die Deutsche Bahn setzt ihre Instandhaltungsarbeiten am S-Bahn-Netz konsequent fort. Unter anderem betroffen: die Linie S 1 zwischen Bad Cannstatt und Esslingen.

Auch in den Osterferien heißt es wieder Bus statt Bahn. Pendler auf dem Weg zur Arbeit und Ausflügler müssen sich auf Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr in der Region Stuttgart einstellen. Wegen der Instandsetzungsarbeiten der Bahn dieses Mal besonders betroffen: die Linie S 1 zwischen Bad Cannstatt und Esslingen.

Am Wochenende fahren Busse zwischen Bietigheim und Ludwigsburg

Seit Dienstag, 1. April, bis Karfreitag, 18. April, arbeitet die Deutsche Bahn an Weichen und schleift die Schienen auf der Strecke zwischen Bietigheim-Bissingen und Stuttgart-Zuffenhausen. Daher können an den Wochenenden keine Züge zwischen Bietigheim und Ludwigsburg fahren. Als Ersatz verkehren Busse von Freitag, 4. April, 20.40 Uhr bis Montag, 7. April, 1.45 Uhr sowie von Freitag, 11. April, 20.40 Uhr, bis Montag, 14. April, 4.50 Uhr. Die Züge der S-Bahn-Linie S 5 fahren zwischen Ludwigsburg und Schwabstraße lediglich im 30-Minuten-Takt. Zwischen Bietigheim-Bissingen und Bahnhof Ludwigsburg verkehren Busse der Linie S 5E ebenfalls alle halbe Stunde – im Nachtverkehr stündlich – mit Haltestellen in Tamm und Asperg. Als Ersatz für die Züge im Regionalverkehr gibt es eine Direktverbindung ohne Zwischenhalt der Linie EV.

Lesen Sie auch

S-Bahn Stuttgart mit Ersatzverkehr Böblingen-Sindelfingen

Von Bauarbeiten ist der Bahnhof Böblingen von Samstag, 5. April, 22.45 Uhr, bis Montag, 7. April, 0.40 Uhr, betroffen. In diesem Zeitraum ist der Bereich zwischen Böblingen und Sindelfingen daher für S-Bahnen der Linie S 60 gesperrt. Die Züge der S 60 von und nach Renningen enden und beginnen in Sindelfingen. Zwischen Böblingen und Sindelfingen dagegen fahren Ersatzbusse der Linie S 60E.

Haltestellen der S 1 entfallen – auch zum VfB-Spiel

Besonders betroffen ist in den Osterferien die Strecke der S 1 zwischen Herrenberg und Kirchheim/Teck. Von Freitag, 11. April, 21 Uhr, und Ostermontag, 21. April, 21 Uhr, erneuert die Deutsche Bahn Weichen zwischen Obertürkheim und Esslingen. Die Züge der S 1 verkehren nur im 30-Minuten-Takt und werden über die Ferngleise umgeleitet, die Haltestellen Neckarpark, Unter- und Obertürkheim sowie Esslingen-Mettingen entfallen. Davon betroffen ist auch das Bundesliga-Heimspiel des VfB Stuttgart gegen Werder Bremen am Sonntag, 13. April, um 15.30 Uhr. An Werktagen von 6 bis 20.30 Uhr (samstags von 8.30 bis 20.30 Uhr) werden zusätzliche Züge der S 11 zwischen Herrenberg und Neckarpark eingesetzt.

Als Ersatzverkehr fahren alle 30 Minuten – im Nachtverkehr stündlich – Busse der Linie S 1E zwischen Bad Cannstatt und dem Bahnhof Esslingen mit Haltestellen an allen dazwischen liegenden S-Bahn-Stationen. Aufgrund der Bauarbeiten kommt es auch zu Änderungen im Regionalverkehr zwischen Stuttgart und Aulendorf/Rottenburg. Die Züge verkehren nicht zwischen Hauptbahnhof und Tübingen. Reisende müssen auf die anderen Regionalverbindungen ausweichen.

Weitere Sperrungen abends und nachts geplant

Auch darüber hinaus komme es, nach Angaben der Deutschen Bahn, insbesondere in den Abend- und Nachtstunden im S-Bahn-Netz Stuttgart zu weiteren Bauarbeiten, verbunden mit dem Einsatz von Ersatzbussen. „Daher sollten sich Fahrgäste vor Fahrtantritt in den elektronischen Medien über die aktuellen Verbindungen informieren“, rät ein Bahn-Sprecher.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter Bahn.de sowie unter der App DB Navigator und der VVS.App.