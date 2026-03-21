S-Bahn Stuttgart: S-Bahn landet bei Pünktlichkeit bundesweit im Mittelfeld

Schlimmer geht immer: die krisengeplagte S-Bahn Stuttgart ist keinesfalls das deutschlandweite Schlusslicht. Ein Bahnpolitiker sieht dennoch dringenden Handlungsbedarf.
Die Erkenntnis dürfte die leidgeprüften Fahrgäste der Stuttgarter S-Bahn nur bedingt trösten: in anderen großen deutschen Ballungsräumen sieht es mit dem Fortkommen auf der Schiene auch nicht besser und teilweise sogar noch schlechter aus als in der Region Stuttgart. So kann man die Zahlen lesen, die die Bundesregierung auf Anfrage des Filderstadter Bundestagsabgeordneten Matthias Gastel, bahnpolitischer Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion zusammengetragen hat.