S-Bahn Stuttgart: Pragtunnel wird saniert – S-Bahnen im Norden fahren nur eingeschränkt

Die Deutsche Bahn saniert den Pragtunnel zwischen Nordbahnhof und Feuerbach. Für Fahrgäste der Linien 4, 5 und 6 im nördlichen Teil des S-Bahnnetzes hat das erhebliche Folgen.
Der Pragtunnel zwischen den Stationen Feuerbach und Nordbahnhof muss instand gesetzt werden. Betroffen hiervon ist die zweigleisige Röhre, durch die S-Bahnverkehr läuft. Die muss in diesem Jahr für die anstehenden Arbeiten insgesamt drei Wochen lang gesperrt werden. Für die Fahrgäste der S-Bahn hat das erhebliche Auswirkungen, aber auch der Fern- und Regionalverkehr, der in der parallel dazu verlaufenden Röhre unterwegs ist, kommt nicht ungeschoren davon.