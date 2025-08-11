Mann läuft über Gleise – S-Bahn muss Notbremsung einleiten

Ein Mann hat am Freitagmorgen im Raum Stuttgart für gefährliche Situationen im Bahnverkehr gesorgt. Er betrat mehrfach unbefugt die Gleise.

Ein 57 Jahre alter Mann hat am Freitagmorgen mehrfach den Bahnverkehr im Raum Stuttgart gestört, indem er sich unbefugt im Gleisbereich aufhielt. Nach Angaben der Polizei war der Tatverdächtige gegen 7 Uhr zunächst zwischen den Bahnhöfen Stuttgart-Bad Cannstatt und Waiblingen unterwegs. Später – gegen 7.40 Uhr – soll sich der Mann zudem im Gleisbereich zwischen Stuttgart-Bad Cannstatt und Untertürkheim aufgehalten haben.

Um 7.42 Uhr entdeckte ein Triebfahrzeugführer einer S-Bahn der Linie S1 den Mann und konnte bei einer Geschwindigkeit von etwa 40 km/h eine Schnellbremsung einleiten. Die S-Bahn kam rechtzeitig vor dem 57-Jährigen zum Stehen. Der Triebfahrzeugführer nahm Mann zu sich in den Zug und übergab ihn am Bahnhof Untertürkheim an eine Streife der Bundespolizei.

Beeinträchtigungen bei der S-Bahn Stuttgart

Die Beamten brachten den Mann zur Dienststelle. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. Durch den Vorfall kam es zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr.