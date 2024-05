Zwei Männer beleidigen und schubsen am Mittwochmorgen einen Mann in einer S-Bahn der Linie S1. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung und sucht den Geschädigten.

In einer S-Bahn der Linie S1 haben am Mittwochmorgen nach Polizeiangaben zwei Männer einen Reisenden beleidigt und geschubst.

Wie die Polizei berichtet, sollen zwei Männer im Alter von 29 und 36 Jahren gegen 8.30 Uhr mehrere Reisende in der S1 in Richtung Herrenberg zunächst verbal angegangen haben. Im weiteren Verlauf sprach laut Zeugenaussagen ein noch unbekannter Reisender die beiden auf ihr Verhalten an, woraufhin die Männer aggressiv wurden und den Unbekannten beleidigt und mehrfach geschubst haben sollen.

Polizei sucht Geschädigten

Der Geschädigte selbst sowie weitere Zeugen haben nach derzeitigem Kenntnisstand daraufhin den Notfallknopf für die Sprechanlage betätigt und den Vorfall dem Lokführer gemeldet. Aufgrund dessen wurde die betroffene S-Bahn bis zum Eintreffen alarmierter Streifen der Bundespolizei am Gleis 101 des Hauptbahnhofs Stuttgart (tief) gehalten.

Polizisten trafen die beiden 29- und 36-jährigen Männer, die mit 1,8 und 1,06 Promille alkoholisiert waren, noch im Nahbereich an und kontrollierten sie.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung und bittet insbesondere den unbekannten Geschädigten, sich unter der Telefonnummer 0711/870350 zu melden.