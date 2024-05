1 Die S-Bahn zum Flughafen und nach Filderstadt pausiert am Dienstag tagsüber. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Am Dienstag fahren zwischen 9 und 17 Uhr keine S-Bahnen zwischen Vaihingen und Filderstadt. Stattdessen sind Ersatzbusse unterwegs. Die Bahn kündigt kurzfristig Arbeiten am Stellwerk an.











Wer am Dienstag, 7. Mai, mit öffentlichen Verkehrsmitteln Richtung Flughafen, Leinfelden-Echterdingen und Filderstadt unterwegs sein will, muss sich auf Einschränkungen gefasst machen. Am Montag kündigte die Deutsche Bahn an, dass am Dienstag in der Zeit zwischen 9 und 17 Uhr keine S-Bahnen zwischen Vaihingen und Filderstadt fahren werden.