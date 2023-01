1 In einem Modellprojekt werden Geflüchtete gerade zu Lokführern ausgebildet – das soll künftige Ausfälle verringern. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Zusätzlich zu einigen Regionalstrecken trifft die Krankheitswelle nun auch die S-Bahnen der Linien S4 und S5. Zwischen dem 16. und 21. Januar wird der Fahrplan ausgedünnt.















Wegen eines anhaltend hohen Krankenstandes beim Fahrpersonal muss die Deutsche Bahn auf mehreren S-Bahn-Strecken und Regionalbahnen in und um Stuttgart ihr Zugangebot ausdünnen. Neu betroffen sind zwischen Montag, 16. Januar, und Samstag, 21. Januar, die S-Bahn-Linien S4 nach Marbach/Backnang und S 5 in Richtung Bietigheim. Statt im 15-Minuten-Takt fahren die S4- und S5-Züge in der nächsten Woche lediglich halbstündlich.

Auf der S 62 zwischen Weil der Stadt (Kreis Böblingen) und Zuffenhausen, der Teckbahn im Kreus Esslingen von Kirchheim nach Oberlenningen sowie der Schusterbahn zwischen Kornwestheim und Untertürkheim werden die bisherigen Einschränkungen verlängert. Hier wird der Betrieb vorübergehend sogar ganz eingestellt. Auf der S 62 und der Schusterbahn soll dies vom 16. bis 20. Januar dauern, auf der Teckbahn einen Tag länger bis zum Samstag 21. Januar.

Teilweise Busse als Alternative

Auf der S4/S5 sollen die Fahrgäste alternativ die Regional- und Metropol-Express-Züge nutzen. Bei der S 62 können sie auf die parallel fahrende S 6 ausweichen. Im Falle der Schusterbahn solle man Stadtbahnen oder Busse nutzen oder gegebenenfalls auf S-Bahnen in Richtung Stuttgart-Hauptbahnhof ausweichen.

Auf der Teckbahn werden insbesondere im Schülerverkehr teilweise Verstärkerbusse zu den bestehenden Linien eingesetzt. Die Fahralternativen sind in der elektronischen Fahrplanauskunft zu finden.

Mehr Personal soll helfen

Um künftige Engpässe zu mildern, investiere man zurzeit „massiv in neues Personal“, teilte die Bahn weiter mit. Allein in den vergangenen zwei Jahren habe man 100 neue Lokführer für die S-Bahn ausgebildet. Ein neuer Ausbildungskurs mit 16 weiteren Lokführern wird im Februar fertig – dieser war auch ein Modellprojekt, weil 13 davon Flüchtlinge sind.

Für dieses Jahr plant die S-Bahn Einstellungen in ähnlicher Größenordnung wie in den Vorjahren. Dabei sollen bei der Werbekampagne ganz besonders auch Quereinsteiger in den Blick kommen.